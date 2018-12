Polizei sucht Zeugen

Gleich mehrere Einbrüche in den Stadtteilen Vogelstang, Lindenhof und Innenstadt hat gestern die Polizei gemeldet.

Am Freitag, zwischen 17.30 Uhr und 23.30 Uhr, kletterte ein Unbekannter an einem Anwesen im Quadrat S 6 auf ein Gerüst, um das Fenster einer Dachgeschosswohnung aufzuhebeln. Über dieses drang er in die Wohnung ein und stahl einen Verlobungs- sowie einen Ehering und ein Goldarmband im Wert von mehreren Tausend Euro.

Auf der Vogelstang war am Samstag ein Täter in einem Hochhaus in der Brandenburger Straße in eine Wohnung gelangt und stahl ein Porzellan-Service und einen höheren Bargeldbetrag. Der Einbruch muss sich zwischen 10 Uhr und 14 Uhr ereignet haben.

Ebenfalls am Samstag wurde gegen 21.45 Uhr in eine Wohnung in der Hornisgrindestraße (Lindenhof) eingebrochen. Durch Einschlagen der Balkontür hatten sich die Täter Zugang zur Wohnung verschafft. Kurz darauf wurden sie von einem Zeugen gestört und ergriffen die Flucht. Nach ersten Erkenntnissen hatten die Täter einen kleinen Tresor ohne Inhalt entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Innenstadt (Tel. 0621/125 80), Käfertal (Tel. 0621/71 84 90) oder Neckarau (Tel.: 0621/83 39 70) zu melden. bro/pol

