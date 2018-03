Polizei sucht Zeugen mit Video

Anzeige

Sechs Wochen nach dem Fund einer Babyleiche im Pfingstbergweiher ruft die Polizei erneut die Öffentlichkeit zur Mithilfe auf. Gestern Nachmittag veröffentlichten die Beamten ein Video auf der Internetplattform Facebook. In dem knapp drei Minuten langen Film schildert die Kriminalhauptkommissarin Astrid Fleck am Tatort den aktuellen Ermittlungsstand. Demnach sind die Umstände des Todes weiter ungeklärt.

Darüber hinaus gibt Fleck auch Informationen weiter, die die Polizei bislang nicht veröffentlicht hatte. So sagt sie, dass die Ermittler derzeit davon ausgingen, dass das Baby nach der Geburt noch gelebt habe. Zudem nehme man an, dass die Leiche des Kindes bereits mehrere Tage im Wasser gelegen habe. Die Polizei bittet in dem Video erneut mögliche Zeugen, sich zu melden. Auch an die Mutter selbst wendet sich Astrid Fleck indirekt. Sie erklärt, dass es den Beamten auch darum gehe, der Mutter Hilfe anzubieten.

„So ein Video als Fahndungsaufruf ist für uns Neuland“, sagt Polizeisprecher Michael Klump auf Nachfrage. Bislang hat die Mannheimer Polizei auf dieses Mittel noch nie zurückgegriffen. Doch sei es den Beamten wichtig gewesen, eine emotionale Botschaft zu senden. „Es geht uns darum, die Mutter zu finden, vielleicht hilft uns dieser Versuch.“ Ein Spaziergänger hatte das tote, hellhäutige Mädchen am 13. Januar gefunden. bro