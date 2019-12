Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen

Die Polizei sucht Zeugen nach zwei Einbrüchen.

Zum einen ist zwischen Freitag, 20. Dezember, und Freitag, 27. Dezember, in ein Haus im Parkring eingebrochen worden. Betroffen war eine Wohnung, die offenbar als Wohngemeinschaft genutzt wird. In den Zimmern wurden mehrere Türen aufgebrochen. Ob etwas entwendet wurde, muss noch geklärt werden. Zeugen werden gebeten, sich zu melden beim Revier Innenstadt, Telefon 0621/12 58-0.

Zum zweiten haben laut Polizei in der Nacht zum Freitag zwischen 2.40 und 3.40 Uhr vermutlich zwei männliche Täter einen Kleintresor aus einer Spielothek in der Floßwörthstraße in Neckarau gestohlen. Zeugen werden in diesem Fall gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarau unter der Telefonnummer 0621/8 33 97-0 zu melden. has/pol

