Polizei sucht Zeugen nach Sexualdelikt

Ein Mann hat sich in der der Hessischen Straße vor einer Straßenbahnfahrerin entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Wie die Polizei gestern berichtete, fuhr die Frau am Donnerstag mit der Linie 4 gegen 19.35 Uhr durch die Hessische Straße, als sie auf Höhe der Haltestelle „Hermann-Gutzmann-Schule“ auf den Unbekannten aufmerksam wurde. Er hielt sein Geschlechtsteil in der Hand und rieb sich an einem Ampelmast. Dabei suchte er den Blickkontakt zu der Frau. Der Unbekannte wird im Polizeibericht beschrieben: 30 bis 35 Jahre alt, 1,85 Meter groß, nordafrikanischer Typ mit Oberlippen- und Kinnbart; er trug eine dunkelblaue Daunenjacke mit Kapuze über dem Kopf (Jacke mit unbekannter Aufschrift auf dem Rücken), eine graue lange Jogginghose und blaue Crocs. „Gesamterscheinungsbild eher ungepflegt“, so die Ermittler. Zeugenhinweise an die Kriminalpolizei unter Telefon 0621/174-4444. tan/pol