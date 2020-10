Polizei sucht Zeugen zu Einbruch in Mehrfamilienhaus

Mannheim.Unbekannte sind in Mannheim-Waldhof in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen und haben in einer Wohnung sämtliche Schränke durchsucht. Wie die Polizei mitteilte, sind die Täter am Mittwoch zwischen 7 und 21.30 Uhr über en Balkon der Erdgeschosswohnung in der Hanauer Straße eingedrungen. Dabei haben sie ein Katzennetz, das über den Balkon gespannt war, beschädigt und die Balkontür aufgebrochen. Zunächst war unklar, ob und was entwendet worden ist. Zeugen werden gebeten sich mit Hinweisen unter 0621 777 690 zu melden.

