Polizei überrascht Diebe - eine Person flüchtig

Mannheim.Beim Versuch einen Roller in der Mannheimer Neckarstadt zu entwenden sind zwei Diebe am frühen Dienstagmorgen von der Polizei erwischt worden. Wie die Beamten mitteilten, brachen die beiden gegen 1 Uhr die Lenkradverkleidung eines Rollers in der Pflügersgrundstraße auf, um an die Elektrik zu gelangen und waren beim Eintreffen der Beamten gerade dabei den Roller kurzzuschließen.

Ein 17-jähriger Jugendlicher ist von der Polizei festgenommen worden, ein weiterer Tatverdächtiger flüchtete. Der 17-Jährige ist nach der Durchführung erster polizeilicher Maßnahmen in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben worden. Die Polizei ermittelt nach dem zweiten Tatverdächtigen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 33010 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.10.2020