Polizei und Zoll kontrollieren mehr als 100 Baustellenarbeiter

Mannheim.Das Polizeipräsidium Mannheim hat am vergangenen Donnerstag gemeinsam mit dem Hauptzollamt Karlsruhe eine Baustellenkontrolle in den Stadtteilen Lindenhof und Käfertal durchgeführt. Mit dieser Maßnahme habe man laut Polizei überprüfen wollen, ob das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz eingehalten werde und ob man sich an die aktuelle Corona-Verordnung halte.

An den Baustellen haben 70 Einsatzkräfte von Polizei und Zoll mehr als 100 Personen kontrolliert. Neun Verstöße gegen ausländerrechtliche Bestimmungen werden nun durch die Polizei in Mannheim weiterverfolgt. Der Zoll führt die Ermittlungen gegen deren Arbeitgeber durch, da dieser im Verdacht steht, gegen arbeitsrechtliche Bestimmungen verstoßen zu haben.

Darüber hinaus wurden vier Personen durch Mitarbeiter der Stadt Mannheim wegen der Nichteinhaltung der geltenden Hygienevorschriften mündlich verwarnt. Sie trugen eine mangelhafte Mund-Nasen-Bedeckung.

