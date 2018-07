Polizei verhaftet Verdächtigen

Anzeige

In seiner Hand hielt der Verdächtige ein Tütchen mit weißem Pulver, bei dem es sich um Amphetamin handelte. Außerdem führte der Mann in einer Tasche zwei Geldbörsen und persönliche Gegenstände fremder Personen mit sich. Ob es sich bei den Gegenständen um Diebesgut handelt, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Per Haftbefehl gesucht

Da der Tatverdächtige keine Identitätsdokumente mit sich führte, wurde der Mann vorläufig festgenommen und in die Neckarauer Dienststelle gebracht. Bei der Überprüfung der angegebenen Personalien stellte sich heraus, dass der 23-Jährige mittels Haftbefehl gesucht wird. Gegen den polnischen Staatsangehörigen wurde in Mannheim Anzeige wegen Diebstahls sowie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet. Die Polizei lieferte den 23-Jährigen in einer Justizvollzugsanstalt ab. tan/pol

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 31.07.2018