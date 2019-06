Polizei will bei Auto-Protzern härter durchgreifen

Nach einem Unfall am Wasserturm durch einen 25-jährigen Auto-Protzer am Montagabend (wir berichteten), kündigt die Polizei nun Konsequenzen für künftige Raser und ihren Führerschein an.

Der Fahrausweis des BMW-Fahrers, der den Unfall verursacht hat, wurde eingezogen. Gegen den jungen Mann wird wegen Straßenverkehrsgefährdung, wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie wegen Körperverletzung ermittelt. Zudem erhält die zuständige Fahrerlaubnisbehörde eine Mitteilung mit der Bitte, die charakterliche Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen zu prüfen. Bei der Unfallaufnahme konnte zwischen Kunststraße und Wasserturm eine rund 70 Meter lange Beschleunigungsspur festgestellt werden. Der BMW wurde zur Untersuchung durch Unfallsachverständige sichergestellt.

Konsequenzen für Fahrerlaubnis

„Jeder, der künftig als Raser oder aggressiver Poser auffällt, muss mit Konsequenzen für seinen Führerschein rechnen“, kündigt Dieter Schäfer, Leiter der Verkehrspolizei Mannheim, an. „Wir werden noch nachdrücklicher als bisher bei der Führerscheinstelle darauf hinwirken, dass die Fahreignung des Betroffenen geprüft wird. Ergebnis kann die Vorladung zur medizinisch psychologischen Untersuchung (MPU) sein.“ Bei dem Verkehrsunfall waren am Montagabend ein Passant schwer und eine Passantin leicht verletzt worden. Laut Polizei soll der Fahrer „ein poserähnliches Gehabe gezeigt“ haben. Augenzeugenberichten zufolge war der junge Mann bereits vorab in der Kunststraße aufgefallen, da er beim Entlangfahren wiederholt den Motor laut aufheulen ließ. Beim Linksabbiegen nach einer Ampel soll der Fahrer so stark Gas gegeben haben, dass sein Fahrzeug in Schlingern geriet. An der Fußgängerampel am Wasserturm geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den Gehweg und fuhr einen 31-jährigen Fußgänger an. Der Mann kam mit einem gebrochenen Bein ins Krankenhaus. Eine weitere Fußgängerin konnte sich nur durch einen Sprung in ein Blumenbeet in Sicherheit bringen.

