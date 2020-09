Polizei zufrieden mit Alkoholverbot

Nachtschwärmer im Jungbusch (Ende Juli aufgenommen) Katharina Koser (kako)

Nach dem Start des nächtlichen Alkoholverbotes im Jungbusch hat die Polizei ein positives Fazit gezogen. Man habe wesentlich weniger alkoholisierte Personen festgestellt, teilte das Präsidium am Samstag mit. Auch das Aggressionspotenzial sei deutlich verringert gewesen. Gegen 2 Uhr sei es indes zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten gekommen, bei der ein 20-Jähriger verletzt worden sei.

Die Stadt hatte Ende vergangener Woche eine Allgemeinverfügung verfasst, mit der Alkoholkonsum im Jungbusch an Wochenenden nachts stark eingeschränkt werden soll (wir berichteten). Zwischen 22 und 6 Uhr sind Verkauf und Verzehr auf offener Straße verboten. Innerhalb von Gaststätten ist Alkohol allerdings weiterhin erlaubt.

Am ersten Gültigkeitsabend wurde das Verbot von Kommunalem Ordnungsdienst und Quartiersmanagement überwacht. Verkäufer wirkten nach Polizeiangaben aufgeklärt und kooperativ. Potenzielle Kunden seien vor Betreten der Verkaufsstellen auf das Verbot hingewiesen worden. Das in den letzten Wochen zum Haupttreffpunkt des Eventpublikums avancierte Areal in der Hafenstraße sei spärlicher besucht gewesen als üblich.

Polizeipräsident Andreas Stenger kündigte weitere Kontrollen an. Seine Kollegen würden gemeinsam mit der Stadt die Durchsetzung des Alkoholverkaufsverbots gewährleisten „und damit einen weiteren, wichtigen Beitrag für mehr Sicherheit und Ordnung zu leisten“.

Kritik von der FDP

Der FDP-Kreisvorsitzende und Bundestagskandidat Konrad Stockmeier kritisierte das nächtliche Alkoholverbot jedoch als einen „schlechten PR-Gag“. Es sei überhaupt nicht durchdacht. „Wenn es der Stadt wirklich ernst wäre, die Hygiene- und Abstandsregeln oder die Nachtruhe durchzusetzen, müsste sie völlig andere Maßnahmen ergreifen.“ Konkret nannte der FDP-Chef die Präventionsarbeit durch Nachtbürgermeister und „Nachtschicht“-Dienst, die verstärkt werden solle.

Dagegen hatte die SPD das nächtliche Alkoholverbot begrüßt. Es sei gerechtfertigt angesichts dessen, „was Anwohnerinnen und Anwohner in den letzten Wochen und Monaten erdulden mussten“, so Stadträtin und Bundestagsbewerberin Isabel Cademartori. Sie sprach von einer „Acht- und Respektlosigkeit“ einiger Feiernder. pol/mer/sma

