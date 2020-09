Polizeiautos beschädigt

Bei einem vor dem Polizeipräsidium in L6 abgestellten Streifenwagen haben Unbekannte am Samstagabend gegen Mitternacht mit einem Gegenstand die Heckklappe beschädigt. Beamte hörten den Krach und leiteten eine Fahndung ein, die aber erfolglos blieb. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit dem Revier Oststadt, unter Tel.: 0621/174-0, in Verbindung zu setzen. Ebenfalls in der Nacht zum Sonntag, etwa gegen 3 Uhr, bemerkten Beamte des Reviers Innenstadt auf einen 24-Jährigen, der mehrfach gegen die Beifahrertür eines vor der Wache geparkten Streifenwagens schlug und trat. Die Beamten nahmen den renitenten Betrunkenen fest, der die Nacht in einer Ausnüchterungszelle verbringen musste. Ob die Beschädigungen in Zusammenhang stehen, ist noch nicht bekannt. Zeugen für den zweiten Vorfall sollen sich unter Tel.: 0621/12580 melden. pol/abo

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.09.2020