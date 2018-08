Polizeieinsatz im Amtsgericht Mannheim

Anzeige

Tumulte im Amtsgericht Mannheim haben heute Morgen zu einem Polizeieinsatz geführt. "Nach einer verbalen Bedrohung während einer Gerichtsverhandlung riefen die anwesenden Wachtmeister vorsorglich die Polizei zu Hilfe", sagte ein Sprecher des Amtsgerichts auf Anfrage. Die Situation sei nicht eskaliert, die Justizbeamten wollten vielmehr "auf Nummer sicher gehen". Ein gutes Dutzend Polizisten sei angerückt und habe die Situation beruhigt. Das Verfahren ging unter Beobachtung der Beamten weiter. Heute Nachmittag könnte das Urteil fallen. Die Prozessbeteiligten sind Angehörige der Roma.

In dem Verfahren sind drei Männer zwischen 35 und 40 Jahren angeklagt. Sie sollen am Silvestermittag 2016 in der Mannheimer Innenstadt zwei Männer und zwei Frauen angegriffen haben, zunächst mit einer Ohrfeige. Später sollen sie auch Teleskopstöcke benutzt haben. Ein Angeklagter soll einem am Boden liegenden Opfer zudem mit seinem Fuß auf Kopf und Rücken eingetreten haben. Es sei der Spruch "Schlagt ihn zusammen, schlagt ihn auf den Kopf", zu hören gewesen sein. Die Anklage lautet auf gefährliche Körperverletzung. Der Strafrahmen bewege sich nach Angaben des Sprechers auf sechs Monate bis zehn Jahre Freiheitsstrafe.