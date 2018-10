Polizeihund beißt Schläger

Mithilfe eines Hundes hat die Polizei zwei Schläger festgenommen. Ein Streit in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einer Diskothek in der Innenstadt mündete in einer handfesten Auseinandersetzung, wie die Polizei gestern mitteilte. Demnach gerieten ein 21-Jähriger und sein 24 Jahre alte Begleiter im Musikclub in Q 5 mit zwei Frauen und einem Mann in Streit. Vor der Disco trafen die beiden Gruppen wieder aufeinander, die beiden jungen Männer traten und schlugen auf den 27-jährigen Begleiter der beiden Frauen ein. Der 21-Jährige schlug zudem einer der Frauen ins Gesicht und der anderen auf den Oberkörper.

Beschuldigter leistet Widerstand

Als die Polizei eintraf, flüchteten die beiden Schläger. Der 24-Jährige konnte kurz darauf festgenommen werden, während der 21-Jährige von einem Polizeihund gestellt und dabei gebissen wurde. Als der Beschuldigte auf dem Revier durchsucht werden sollte, leistete er obendrein Widerstand und musste von mehreren Polizisten festgehalten werden. Anschließend wurde der Hundebiss vorsorglich in einem Krankenhaus behandelt. pol/lok

