Polizeikontrollen in Gaststätten: Baby in Raucherlokal gefunden

„Gaststätten sind das Spiegelbild der Gesellschaft“, erklärt Polizeioberkommissar Stefan Ebert, „Veränderungen in der Neckarstadt sind in den Gaststätten erkennbar, sie sind der Treffpunkt der Menschen“. Ebert kennt sich aus in den Gaststätten in der Neckarstadt, seit mehr als 20 Jahren schon ist er auf dem Revier in der Neckarstadt im Einsatz. Am Freitagmittag leitet er einen Einsatz von Gaststättenkontrollen.

Zuvor hat er in einem Vortrag ein dutzend junger Kollegen und Kolleginnen eingewiesen in das teils schwierige Gaststättenrecht, für viele ist es der erste Einsatz dieser Art. Dabei geht es nicht nur um das Aufdecken von Verstößen, für Ebert ist es auch ein Präventionsauftrag: „Wir müssen mit den Leuten reden, Prävention geht am besten durch Kommunikation, damit die Leute erst gar nicht Fehler begehen.“ Ein bis zwei Mal im Monat werden solche Kontrollen durchgeführt, am Freitag stand die Kontrolle im Zeichen des Sicherheitstages der Polizei.

Und schon bei der ersten Gaststätte zeigte sich die Schwierigkeit, denn die Betreiberin der Gaststätte sprach kein Wort deutsch und konnte den Fragen der Polizei nach der Konzession oder nach dem Feuerlöscher kaum folgen. Die jungen Beamten arbeiten professionell Checklisten ab, überprüfen notwendige Aushänge und Notausgänge und finden vereinzelte Verstöße. „Es ist ein Mosaikstein“, kommentierte Polizeivizepräsident Siegfried Kollmar die Kontrolle in der Neckarstadt, „der Sicherheitstag ist mit voller Wucht in der Region unterwegs“. Präsenz zeigen, auch darum geht es ihm: „Wir haben in der Neckarstadt schon einiges bewirkt.“

Das kann auch Ebert bestätigen, die seit einem Jahr durchgeführten Kontrollen zeigen Wirkung, bei den meisten Verstößen in den Gaststätten handelt es sich nur um kleine Ordnungswidrigkeiten. „Eigentlich sind wir froh, wenn wir nichts finden“, sagt Kriminalrat Christopher Weselek, doch dann finden sie in einer als Rauchergaststätte ausgewiesenen Bar ein Baby. Zunächst ist nicht klar, wer die Mutter ist und wo und ob überhaupt das Kind angemeldet ist. Sprachlich kommen die Beamten nicht weiter, erst später klärt sich auf, dass das Kind von den Eltern bei der Oma abgegeben wurde, die die Bar betreibt. dle

