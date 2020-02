Polizeimusik im Baumhain

Kaum ist der Pfennigbasar vorbei, weist der Deutsch-Amerikanische Frauenarbeitskreis (DAFAK) auf seine nächste Großveranstaltung hin: das Benefizkonzert des Polizeimusikkorps im Luisenpark. „Frühling nach Noten“ heißt es wieder am Sonntag, 15. März. Traditionell findet das Benefizkonzert in der Festhalle Baumhain statt. Mit den Einnahmen speisen die Damen ihren Sozialfonds und finanzieren so ihre zahlreichen Aktivitäten für Kinder, Senioren und Behinderte.

Zwei Stunden lang werden die blau uniformierten Musiker unter Leitung von Wolfgang Rothenheber ab 16 Uhr zeigen, welch breites Repertoire sie haben. Das reicht von Polka und schwungvollen Märschen über die festliche „Osterhymne“ von Giovanni Pierluigi Palästrina aus dem 16. Jahrhundert über ein Potpourri aus „The greatest Showman“ oder „Over the Rainbow“ bis zu einem Medley der beliebtesten Titel von Frank Sinatra.

Schirmherr Peter Kurz

Der Eintritt kostet zehn Euro, Schüler und Studenten zahlen nur fünf Euro – wobei die Konzertkarten den Eintritt in den Luisenpark beinhalten, man also davor einen Sonntagsspaziergang machen kann. Schirmherr des Nachmittags ist Oberbürgermeister Peter Kurz.

Karten sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich im Polizeipräsidium in L 6, 1 (Öffentlichkeitsarbeit), beim Seniorenrat im Stadthaus N 1, bei Juwelier Benz in der Relaisstraße 59 in Rheinau, beim Café Kaufmann in der Gutenbergstraße 51 in Ketsch sowie bei Familie Lauer, die das Konzert wieder mit sehr viel Engagement organisiert. Sie ist telefonisch erreichbar unter 0621/876 24 10. Eine Tageskasse gibt es am Veranstaltungstag am Haupteingang des Luisenparks ab 14 Uhr.

