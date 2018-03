Polizeimusik spielt im Baumhain

Anzeige

Karten sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich an der Pforte im Polizeipräsidium in L 6, 1 (montags bis freitags zehn bis zwölf Uhr), beim Seniorenrat im Stadthaus N 1, bei Juwelier Benz in der Relaisstraße 59 in Rheinau, beim Café Kaufmann in der Gutenbergstraße 51 in Ketsch sowie bei Familie Lauer, die das Konzert wieder mit sehr viel Engagement organisiert. Sie ist telefonisch erreichbar unter 0621/876 24 10. Eine Tageskasse gibt es am Veranstaltungstag am Haupteingang des Luisenparks ab 14 Uhr. pwr

