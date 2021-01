Polizeipräsidium Mannheim warnt mit Plakaten in Impfzentren

„Wissen Sie WER wirklich dran ist?“ In den Warteräumen der Impfzentren in der Region werden Plakate Besucherinnen und Besucher mit genau dieser Frage konfrontieren. Sie soll auf eine neue Betrugsmasche am Telefon aufmerksam machen.

Das Leitmotiv des Enkeltricks gibt es seit mehr als 20 Jahren: Angebliche Angehörige gaukeln vor, in Not zu sein. Die Anliegen am Telefon aber wandeln sich.

