Polizeirevier: Mann weigert sich zu gehen

Erst wollte er aus dem Polizeirevier in der Oststadt fliehen, dann wollte er es gar nicht mehr verlassen: Ein 26-Jähriger hat die Beamten am Donnerstagabend ganz schön auf Trab gehalten. Wie gestern mitgeteilt wurde, war der Mann zuvor einer Streife aufgefallen, weil er auf dem Kaiserring mehrmals beschleunigte und abbremste, und dadurch vermeidbaren Lärm verursachte. Bei der Kontrolle in Höhe der Schwetzinger Straße schlug den Beamten schnell Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug entgegen – ein Test ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Auf dem Revier musste er eine Blutprobe abgeben. Doch währenddessen versuchte er zu flüchten – was die Polizisten verhindern konnten. Anschließend beleidigte der 26-Jährige die Polizisten immer wieder. Um zu verhindern, dass der Mann erneut versucht zu flüchten, wurden ihm Handschellen angelegt. Der Führerschein des VW-Fahrers konnte übrigens nicht einbehalten werden – er hatte schlicht keine Fahrerlaubnis.

Nachdem die Maßnahmen abgeschlossen waren, sollte der 26-Jährige wieder auf freien Fuß entlassen werden. Doch plötzlich weigerte der sich zu gehen. Als er auch einen Platzverweis missachtete, wurde er in Gewahrsam genommen. Gegen den Mann wird nun wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis, Beleidigung und Widerstands gegen Polizeibeamte ermittelt. Zudem sieht er einer Anzeige entgegen, weil er unnötig Lärm verursacht hat. pol/lok

