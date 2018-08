Polizist aufs Auge geschlagen

Mannheim.Ein 53-jähriger Rollstuhlfahrer hat einen Polizeibeamten geschlagen und wurde daraufhin festgenommen. Zuvor wurden die Beamten gerufen, weil der Rollstuhlfahrer vor ein Geschäft in R 7 uriniert und einen Angestellten (24) beleidigt haben soll. Der Vorfall habe sich nach Angaben der Polizei bereits am Samstag gegen 11.45 Uhr ereignet. Vor Ort versuchten die Ordnungshüter, deeskalierend auf den 53-Jährigen einzuwirken, was dieser mit Beschimpfungen gegen die Beamten quittierte. Nachdem sich der Mann kurz beruhigt hatte, stand er aus seinem Rollstuhl auf und lehnte sich gegen den Streifenwagen.

Schaulustige filmen Szene

Aufgrund der Vielzahl an Schaulustigen verfolgte ein 24-jähriger Polizeibeamte das Umfeld und ließ kurz den Blick vom Rollstuhlfahrer. Als er sich wieder zu diesem umdrehte, schlug der Mann ohne Vorwarnung mit der Faust aufs Auge des Beamten. Sodann wurde der 53-Jährige zu Boden gebracht und mit Handschellen gefesselt. Gegen seine Fixierung und Fesselung wehrte sich der Mann. Der Polizeibeamte wurde leicht verletzt, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen, heißt es weiter.

Der Vorfall wurde von rund 100 Passanten verfolgt und teilweise auch gefilmt. Gegen den 53-Jährigen wird nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Hinweise ans Polizeirevier Innenstadt unter Telefon 0621/12580. (ena/pol)

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.08.2018