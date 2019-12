Polizist verurteilt

Ein Polizist der Wasserschutzpolizei ist am Freitag zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und vier Monaten verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er in vier Fällen Gelder veruntreut hat.

Der Beamte, der aufgrund der Ermittlungen, vom Dienst freigestellt ist, arbeitete zuletzt im Hafengebiet und kontrollierte Lastwagen auf technische Mängel. Bei einer Beanstandung müssen die Fahrer eine Sicherheitsleistung zahlen, die gewährleisten soll, dass das Bußgeld beglichen wird. Diese Sicherheitsleistungen habe der Polizist für sich behalten. Insgesamt 2300 Euro.

Der Beamte hatte vor Gericht geschwiegen. Sein Verteidiger plädierte auf Freispruch, die Staatsanwaltschaft hatte eine Strafe von 18 Monaten gefordert. Das Gericht ordnete an, dass der Mann 2300 Euro an die Staatskasse zahlen und 200 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten muss. Das Urteil ist noch nichts rechtskräftig. Sollte es dabei bleiben, verliert der Polizist seinen Beamtenstatus. abo

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.12.2019