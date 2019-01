Polizisten attackiert

Ein 24-Jähriger hat in der Nacht zu gestern Bundespolizisten angegriffen. Weil er den Beamten aufgefallen war, hatten sie den Mann um kurz vor 4 Uhr am Hauptbahnhof kontrolliert. Schon bei der ersten Aufforderung, seinen Ausweis herauszugeben, drohte der 24-Jährige mit Gewalt, anschließend eskalierte die Situation. Das teilte die Bundespolizei gestern mit.

Zunächst zog der 24-Jährige seine Oberbekleidung aus, um sie den Beamten vor die Füße zu werfen. Anschließend entledigte er sich seiner Unterbekleidung, um vor einer Polizistin kurzzeitig mit seinem Geschlechtsteil zu spielen. Als sich ein weiterer Beamter Notizen zu den Personalien machen wollte, schlug der Mann dem Polizisten das Notizbuch aus der Hand. Es folgte ein weiterer Ansatz zum Schlag, der „durch körperliche Gewalt abgewendet werden konnte“, heißt es in der Pressemitteilung. Bei der Festnahme wehrte sich der 24-Jährige zunächst – unter anderem mit einem Griff an den Hals eines Polizisten. Auf dem Revier stellte sich heraus, dass der Wohnsitzlose bereits wegen mehrere Gewalt-, Drogen- und Eigentumsdelikte polizeibekannt ist. Am Morgen kam der Deutsche wieder auf freien Fuß. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.01.2019