Polizisten bedroht und beleidigt

Polizeibeamte bedroht, beleidigt und angegriffen hat nach Angaben des Präsidiums ein 27-jähriger Mann. Wie es in der Mitteilung heißt, kam es zu dem Vorfall am Freitagabend um 19.40 Uhr in der Innenstadt. Als eine Polizeistreife am Paradeplatz vorbeifuhr, habe sich der Mann plötzlich mit ausgestreckten Armen vor den Streifenwagen gestellt und lauthals „ACAB“ gerufen. Bei der anschließenden Personenkontrolle konnte der 27-Jährige keinen Ausweis vorzeigen, deshalb sei er durchsucht worden. „Dabei beleidigte und bedrohte er die Beamten und versuchte, diese noch mit Ellenbogen- und Kopfstößen anzugreifen“, heißt es in der Mitteilung. Nach der Festnahme wurde er in das Polizeirevier Innenstadt gebracht. Hier konnten seine Personalien festgestellt werden. Eine Messung habe einen Atemalkoholwert von 0,12 Promille ergeben. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. has/pol

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.08.2018