Polizisten bei Elvis

Mannheim, Oktober 1958 (v.l.): Heinz Hoffmeister jun., Oskar Riester, Wilhelm Berg, Elvis Presley. © Hoffmeister

In den Text über das in Mannheim aufgenommene Foto von Elvis Presley (wir berichteten in der vergangenen Woche) hatten sich Fehler eingeschlichen. Nicht wie berichtet Klaus Heinz Hoffmeister organisierte 1958 die Deutschland-Tour von Rock ‘n’ Roll-Star Bill Haley, sondern dessen Vater Heinz Hoffmeister. Klaus Heinz Hoffmeister übernahm erst im Jahr 1972 als Alleininhaber die Mannheimer Konzertdirektion seines Vaters. Klaus Heinz Hoffmeister war auch nicht der Mann von Rita Hoffmeister, der Hauptperson unserer Geschichte, sondern nur ihr Schwager. Rita Hoffmeister war vielmehr mit dessen Bruder, Heinz jun., verheiratet. Dieser ist links auf dem abgebildeten Foto mit Elvis Presley zu sehen. Und: Elvis war als US-Soldat natürlich nicht in Wiesbaden stationiert, sondern in Friedberg. Wir bitten, die Fehler zu entschuldigen.

Elvis Presley hatte am 24. Oktober 1958 das Konzert von Bill Haley in Mannheim besucht und am Rande seine neusten Hits am Flügel improvisiert. Danach entstand das Foto.

Mehrere Leser brachten unterdessen Licht ins Dunkel in der Frage, wer die beiden anderen Personen zwischen Heinz Hoffmeister jun. und Elvis auf der Aufnahme sind: Es handelt sich um zwei Polizisten, Kriminaldirektor Oskar Riester und seinen späteren Nachfolger Wilhelm Berg.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 09.02.2019