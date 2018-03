Polizisten mit Besenstiel traktiert

Anzeige

Vier Polizeibeamte sind bei der Festnahme eines 31-jährigen Tatverdächtigen nach einem Kellereinbruch im Jungbusch in der Schanzenstraße leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, war der 31-Jährige am Samstag gegen 22.40 Uhr von einem Anwohner beobachtet worden, wie er eine Tasche und einen Karton aus einem Keller zum Abtransport bereitstellte.

Der aufmerksame Zeuge verschloss den Keller und rief die Polizei. Der Tatverdächtige konnte im Innenhof des Anwesens angetroffen werden. Laut Polizeibericht widersetzte sich der Mann seiner Festnahme, in dem er trotz des Einsatzes von Pfefferspray mit einem Besenstiel und den Fäusten auf die Beamten einschlug. Erst nachdem Verstärkung eingetroffen war, konnte der Verdächtige überwältigt werden. Eine Überprüfung des mutmaßlichen Einbrechers auf dem Revier ergab, dass der Mann leicht alkoholisiert war. Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. pol