Polizisten retten Mann

Lebensrettende Erste Hilfe geleistet haben Polizeibeamte. Wie das Präsidium gestern mitteilte, betraten am frühen Dienstagnachmittag gegen 13.20 Uhr zwei Männer im Alter von 57 und 36 Jahren das Polizeirevier Neckarstadt. Noch bevor diese ihr Anliegen vortragen konnten, habe der 57-Jährige das Bewusstsein verloren und sei zu Boden gefallen. Die Polizisten konnten bei ihm zunächst keinen Puls mehr feststellen. „Drei Beamte zögerten nicht lange und begannen sofort mit Reanimationsmaßnahmen. Bis zum Eintreffen des Notarztes konnten sie den Mann wiederbeleben“, so das Präsidium in seiner Mitteilung.

Der 57-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Weitere Ermittlungen der Beamten ergaben, dass die beiden Männer zuvor versucht hatten, an einem Spielautomaten in einer Spielhalle zu betrügen. Dabei seien sie aufgeflogen und zu Fuß geflüchtet. „Der Betreiber nahm sogleich die Verfolgung auf und folgte den Männern durch den Stadtteil. Letztendlich sahen die beiden Männer keinen Ausweg mehr und ,retteten’ sich in das Revier in der Waldhofstraße“, so die Polizei. bhr/pol