Polizistin bespuckt

Anzeige

Ein mutmaßlicher Dieb hat bei seiner Festnahme einer Polizistin ins Gesicht gespuckt und die Frau „auf das Übelste“ beleidigt, wie es im gestrigen Bericht der Polizei heißt. Nur mit Hilfe weiterer Beamter gelang es demnach, den 36-Jährigen festzunehmen, der sich jetzt wegen räuberischen Diebstahls und Widerstands verantworten muss.

Der Mann hatte am späten Montagabend einen Kiosk in der Carl-Benz-Straße (Neckarstadt) betreten. Laut Polizei holte er Zigaretten und ein Feuerzeug aus der Auslage und verließ den Verkaufsraum, ohne zu bezahlen. Der 19-jährige Kiosk-Betreiber nahm die Verfolgung auf. Er wurde aber bereits nach wenigen Metern von dem 36-Jährigen bedroht, woraufhin er die Verfolgung abbrach und die Polizei informierte. Eine Fußstreife konnte den Gesuchten kurze Zeit später in der Waldhofstraße stellen. Er riss sich los und rannte auf die Fahrbahn. Beim anschließenden Gerangel bespuckte er die Polizistin. Der Mann stand wohl unter Drogeneinfluss. imo/pol