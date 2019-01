Polo-Fahrer schlägt zu

Zeugen sucht die Polizei in einem Fall von Gewalt im Straßenverkehr, der sich am Samstag in der Schwetzingerstadt ereignete. Dabei schlug ein unbekannter Polofahrer einen 48 Jahre alten Renaultfahrer und rammte dessen Auto. Der 48-Jährige wurde dabei leicht verletzt, sein Auto beschädigt.

Beim Abbiegen vom Kaiserring nach links in die Reichskanzler-Müller-Straße, so heißt es im Polizeibericht, habe der Polo den Renault geschnitten, sodass er abbremsen und hupen musste. Auf dem Weg Richtung Neckarauer Übergang soll der Unbekannte aus dem fahrenden Auto auf den Renault gespuckt haben. Der stoppte dann an der Einmündung zur Kopernikusstraße. Der VW hielt ebenfalls an und rammte den Renault dabei leicht.

Durchs offene Fenster attackiert

Beide Fahrer sowie ein Beifahrer im VW stiegen aus, der Unbekannte sei sofort auf den 48-Jährigen losgegangen und habe ihn mit der Faust aufs linke Ohr geschlagen. Der Geschädigte flüchtete in sein Auto, was den Schläger jedoch nicht davon abhielt, ihn durchs offene Fenster zu attackieren. Die Polizei sucht nun Zeugen, insbesondere den Fahrer eines dunkelblauen Mercedes mit Ludwigshafener Kennzeichen, der den Vorfall beobachtet haben soll, Tel.: 0621/83 39 70. pol/lang

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.01.2019