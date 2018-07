Pop-Art an der Parkhauswand

Anzeige

Pop-Art von Sechstklässlern kann man ab sofort im Parkhaus C 1 in der Innenstadt bewundern. Das Gemälde setzt sich aus den verschiedenen Ideen der Schüler zusammen. Es zeigt Autos mit Lolli- und Pizzareifen, einen Popcornwagen und viele kleinere Motive wie Sterne und einen Regenbogen. Die Motive sind in knalligen, bunten Farben gemalt worden und zeigen, was die Klasse mit Parkhäusern verbindet – und was sie gerne sehen würden, wenn sie ein Parkhaus betreten.

Die zehn Schüler haben ein halbes Jahr an dem zwei mal vier Meter großen Gemälde gearbeitet– von ersten Skizzen über die Gestaltung am Tablet bis hin zum Malen im Parkhaus. Begleitet wurde die Klasse dabei von der Ludwigshafener Künstlerin Sue Mandewirth. Sie hat sich auf Pop-Art spezialisiert und arbeitet fast ausschließlich für die MUS-E Stiftung.

Auch das Gemälde ist Teil eines zweijährigen Projektes dieser Stiftung. Diese setzt sich für die Integration von verschiedenen Kunstarten in den Schulalltag ein. Dazu gehören Theater, Tanz, Musik und Malen, so dass jeder Schüler auf seine Kosten kommt. Am beliebtesten waren in der sechsten Klasse Theater und Malen. Auch Fabienne und Wiktoria haben die zwei Fächer am meisten Spaß gemacht. Die beiden Schülerinnen sagten: „Wir sind traurig, dass für uns die zwei Jahre MUS-E- Unterricht jetzt vorbei sind.“ Schüler an ausgewählten Schulen in ganz Deutschland haben die Möglichkeit, in der fünften Klasse MUS-E zu wählen. Sie haben dann zwei Jahre verpflichtenden Unterricht, wobei der Unterricht hauptsächlich Spaß machen soll und nicht benotet wird.