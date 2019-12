Pop und Schlager in „töpeltypischer“ Spezialversion

„Mach doch mal nur Musik!“ Schon lange hört Arnim Töpel von seinem Publikum diesen Wunsch. Nun ist für den in Walldorf aufgewachsenen Künstler die Zeit reif. „Mei Mussisch – Meine Musik (un demm Günda seini)“ will der Bluesdenker am Samstag, 7. Dezember, im Musik-Kabarett Schatzkistl präsentieren. Er verspricht Lieder aus seinen acht Soloprogrammen. Los geht es um 20 Uhr. Für die Veranstaltung verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Montag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen und das Stichwort „Töpel“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner der Verlosung werden dann am Dienstag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. red/lor (bild: Schatzkistl)

