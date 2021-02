Popakademie öffnet virtuell die Türen

Die Popakademie Baden-Württemberg öffnet an diesem Samstag, 6. Februar, ab 15 Uhr ihre Türen für die Öffentlichkeit – wegen der Corona-Pandemie allerdings nur virtuell. Dozenten und Studiengangsmanager der Fachbereiche Populäre Musik sowie Musik- und Kreativwirtschaft informieren dann über die verschiedenen Studiengänge. Die Veranstaltung ist über die Homepage der Popakademie abrufbar.

Der Infotag bietet Interessierten über Videobeiträge und Zoom-Gespräche Informationen rund um das Studium an der Popakademie sowie Studienberatung von Mitarbeitern, Dozenten und Studenten. Im Mittelpunkt stehen die Bachelorstudiengänge Popmusikdesign, Musikbusiness und Weltmusik sowie die Masterstudiengänge Popular Music und Music & Creative Industries.

Die Popakademie öffnet am Samstag virtuell die Türen. Bernhard Zinke (bjz)

Darüber hinaus gibt der Infotag Einblicke in die Projekt- und Kompetenzbereiche der Popakademie. Ab 15 Uhr präsentieren der Künstlerische Direktor, Professor Udo Dahmen, und der Businnes Direktor, Professor Hubert Wandjo, die Popakademie, anschließend gibt es Informationen über die Bachelor- und Masterstudiengänge.

Institute stellen sich vor

Bei Schnuppervorlesungen von Prof. Udo Dahmen und David Stammer, Projektmanager Digital Innovation, bekommen Interessenten einen praktischen Einblick in das Studium. Auch das Institut für Musik- und Kreativwirtschaftspraxis sowie die hochschuleigene Künstleragentur KLINKT präsentieren sich.

Als Dozenten stehen unter anderem Prof. Annette Marquard (Gesang), Thomas Lui Ludwig (Schlagzeug), Prof. Peter Wölpl und Michael Koschorreck (Gitarre), Prof. Frank Itt (Bass), Arno Müller (Producing/DJing), Prof. Mathias „Maze“ Leber (Keyboard) sowie Prof. Alex Päffgen (Komposition) über die Videokonferenzplattform Zoom Rede und Antwort für eine individuelle Beratung.

Die Popakademie hat nach eigenen Angaben während der Corona-Krise das bereits bestehende Online-Angebot in der Lehre massiv ausgebaut, wodurch ein Unterricht – hybrid und rein digital – durchgehend angeboten wird. Online-Veranstaltungen ziehen regelmäßig internationales Publikum an und unterschiedliche Lernplattformen dienen den Studierenden zum Austausch.

Die Bewerbungsfristen zum Wintersemester 2021/2022 für Bachelor Popmusikdesign, Musikbusiness und Weltmusik sind am 30. April, für den Master Popular Music am 31. Mai und für den Master Music & Creative Industries am 15. Juni 2021.

Info: Digitaler Infotag über: popakademie.de/de/infotag/

