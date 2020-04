Popcorn in Säcken für daheim

Nachdem die Filmtheaterbetriebe Spickert – mit einem Cineplex und einem CinemaxX in der Quadratestadt – bereits ihren eigenen Streaming-Dienst eingerichtet haben, wird das Heimkino-Erlebnis nun weiter ausgebaut. Seit dieser Woche könne Popcorn und Nachos im Stadtgebiet Mannheim und Ludwigshafen online per Lieferdienst direkt nach Hause bestellt werden, heißt es in einer Mitteilung. Seit dem 17. März bis einschließlich 14. Juni ist der Spielbetrieb in allen Kinos in Baden-Württemberg eingestellt. Alle bekannten Snacks seien nun aber verfügbar. Unter kinoshop.de könnten ab einem Mindestbestellwert von 14 Euro unter anderem auch ganze Popcorn-Säcke (80 Liter) gekauft werden, heißt es weiter. Ab einer Bestellung von 40 Euro ist die Lieferung kostenlos. Die Zahlung erfolgt per Paypal. Eine Selbstabholung sei aufgrund der derzeitigen Vorschriften nicht möglich, so die Filmtheaterbetriebe Spickert. soge

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.04.2020