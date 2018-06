Porsche umkreisen Wasserturm

Anzeige

Porsche wird 70 – und der Porsche-Club-Kurpfalz (PCK) feiert an diesem Wochenende sein 40-jähriges Bestehen. Beide Jubiläen werden gemeinsam gefeiert. Am heutigen Samstag gibt es dazu zwischen 9 und 10 Uhr am Wasserturm eine Fahrzeugparade, bei der mit mindestens 40 Porsche-Fahrzeuge das Wahrzeichen umkreisen und sich dann –Richtung Wasserspiele – zu einem Fototermin versammeln.

Der Club war 1978 gegründet worden, als der Porsche 911 Carrera längst als ein „Popstar auf Rädern“ galt. Da die Tradition der Kultmarke verpflichtet, fanden sich damals Porsche-Enthusiasten in der Kurpfalz zum gemeinsamen Fahrerlebnis zusammen. Heute zählt der Club an die 100 Mitglieder. Der fünfköpfige Vorstand erstellt jedes Jahr ein abwechslungsreiches Programm, das von Stammtischen über Kulturveranstaltungen bis zu gemeinsamen Ausfahrten oder Geschicklichkeitsübungen reicht. pwr