„Poserjäger“ im Capitol

Dieter Schäfer bei der Präsentation seines Buchs. © Rittelmann

Bundesweit ist er als „Poserjäger“ bekannt geworden, leidenschaftlich kämpft er gegen zur hohe Geschwindigkeit und andere Unfallursachen: Dieter Schäfer. Der Verkehrspolizist aus Leidenschaft, bis zum Jahreswechsel Chef der Verkehrspolizei des Mannheimer Präsidiums und bald im Ruhestand, kommt am Sonntag, 19. Januar, um 15 Uhr ins Capitol. In der Veranstaltungsreihe „Tee mit T“ will Capitol-Chef und SPD-Stadtrat Thorsten Riehle mit ihm über seinen Beruf, die schwieriger werdenden Rahmenbedingungen für die Polizei und seine besondere Kurpfälzer Art, mit den Dingen umzugehen, ins Gespräch kommen. Schäfer wird zudem aus seinem neuen Buch „Der Verkehrspolizist – Heiter bis wolkige Episoden aus der Kurpfalz“ (Waldkirch-Verlag), wo er alle aktuellen verkehrspolizeilichen Problembereiche mit vielen autobiografischen Elementen verbindet, lesen. Der Eintritt ist frei. pwr

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.01.2020