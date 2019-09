Positive Reaktionen auf Vorschlag für autofreie Straßen

Die Mannheimer CDU ist mit ihrem Vorschlag, Teile der Innenstadt autofrei zu machen, auf ein überwiegend positives Echo in der Öffentlichkeit gestoßen. Passanten in der Innenstadt und Leser dieser Zeitung begrüßten den Vorstoß, vereinzelt wurde Kritik an der Idee der Christdemokraten geübt.

Sabrina und Philip Ewert sind aus Lampertheim nach Mannheim gekommen. Für sie sind Autos in der

...