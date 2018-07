Post für Kall auch aus „Neiseelond“

Anzeige

Am Besten liest sich die Kolumne laut. Und das seit November. In den vergangenen Monaten hat sich das Mundart-Stück „De Kall mähnt“, das jeden Samstag im Kulturteil dieser Zeitung erscheint, einen stattlichen Fanklub aufgebaut. Sogar aus „Neiseelond“ und Florida schreiben begeisterte Leser an de Kall.

Anne Mohrdieck etwa, die in Neuseeland den Kurpfälzer Dialekt vermisst, weil die Deutschen, die sie dort kennengelernt hat, zwar aus Berlin, dem Ruhrgebiet und der Eifel sind. „Awwa Monnemerisch vaschdeä tut se aa ned so rischdisch. Also wonn ,de Kall mähnt’ grad widda kumme is, setz isch misch hoddisch hie und lesn mia selwa laud vor. Wonn des seä kennschd. Isch konn als ned lese vor lache“, schreibt sie. Oder Frau Sines, die einfach mal Neujahrsgrüße aus Florida schickt.

Hinter dem Kall steckt Kulturredakteur Ralf-Carl Langhals – ein Ur-Mannheimer. Auf die Frage, wer der Kall ist, muss Langhals schmunzeln, denkt nach und sagt: „Er ist ein alter Mannheimer, gibt sich älter, als er ist, ist ein Knotterer und hat kein Privatleben.“ Seine Kompetenz hole sich Kall am Stammtisch. „Er spricht aus, was die Leute sagen wollen, aber kein Podium dafür haben“, sagt Langhals.