Postkarten zum Rätseln

Noch bunter, vielfältiger und kreativer ist in diesem Jahr die Postkarten-Aktion für den Verein MUS-E als beim Start 2018. Rund hundert Mannheimer Promis, Künstler, Kinder und Freunde des Vereins hatten unter dem Motto „Mal Du mal das Glück“ Postkarten gestaltet. Die Originale im Din-Lang-Format bietet Designerin Regine Maier derzeit in ihrem Laden in Q 5 zum Verkauf. MUS-E ermöglicht Kindern in der Schule den Unterricht durch Kunstschaffende in den Bereichen Musik, Theater, Tanz und Bildende Kunst.

In Zusammenarbeit mit Kerstin Weinberger, der in Mannheim ansässigen Regionalkoordinatorin von MUS-E, sind die kleinen Kunstwerke nach eigenen Ideen ihrer Produzenten entstanden: Siebdrucke, Aquarelle, Collagen, Fotografien, Tusche- und Kohlezeichnungen und Wachsmalbilder. Der Witz der Aktion ist wieder, dass der Käufer nicht weiß, wer seine Postkarte geschaffen hat. Ist das kleine Kunstwerk von einem der jungen Talente aus der MUS-E-Klasse der Friedrich-Ebert-Schule in Waldhof oder von der Rektorin, von Oberbürgermeister Peter Kurz, von seiner Frau Daniela Franz oder vom Generalmusikdirektor der Deutschen Oper am Rhein, Axel Kober?

Stammt der Urheber aus dem Kreis Mannheimer Künstler, wie Dagmar Roederer, Sonja Scherer oder Jens Trimpin oder aus dem medizinischen Umfeld, wie der Chefarzt der Kardiologie im Theresienkrankenhaus, Markus Haass? Für die Postkarten-Kreateure kam es nicht auf professionelles Können an, sondern auf Originalität, Authentizität und den Spaß an der Sache. Gelöst wird das Rätsel am 1. Januar auf der Homepage und der Facebook-Seite des Ladens. Regine Maier hat sich diese Idee vor vielen Jahren bei der Tate-Gallery in London abgeguckt.

Die Vorlieben der Käufer sind unterschiedlich. Wer sich einen Überblick verschaffen möchte, kann sich die freien Originale anschauen und auch die Kopien der bereits verkauften Werke. Die Designerin steht voll hinter dem Projekt und meint: „Ich halte es für so wichtig, Kindern Ausdrucksmöglichkeiten aufzuzeigen und ihnen die Interaktion mit Künstlern zu ermöglichen.

Die Postkartenaktion wollen Weinberger und Maier im nächsten Jahr fortführen: „Es gibt inzwischen schon Sammler“. Einen großen Vertrauensvorschuss gaben zwei Kundinnen aus Hessen den Initiatorinnen. Die Karten waren noch gar nicht produziert, da bestellten sie quasi blanko, baten um Zusendung von einem Dutzend Karten, die man für sie auswählte und zahlten im Voraus. Die Originale kosten je 20 Euro. Eine Spendenquittung gibt es.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.12.2019