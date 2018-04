Pourista serviert Kaffee in C 4, 6

Anzeige

Purista ist ein Mannheimer Start-up-Unternehmen, das sich ganz dem Kaffee verschrieben hat. Neben der bereits bestehenden Rösterei haben die vier Jung-Unternehmer nun eine erste Filiale in der Textilerei in C 4, 6 eröffnet. Darin serviert man Kaffee-Spezialitäten wie Filterkaffee oder Flat White, aber auch Klassiker wie Cappuccino oder Espresso. Verwendet werden dabei nur direkt importierte und in der Pourista-Rösterei geröstete Kaffees. Das Café in C 4, 6 ist montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr, samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet und verkauft neben seinen Kaffee-Spezialitäten auch Mode von Mannheimer Marken aus der Textilerei. Von dort aus planen die Jung-Unternehmer, weitere Cafés in der Stadt zu eröffnen. scho