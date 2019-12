Prämierte Hilfe für Start-ups

Die Hochschule Mannheim hat mit ihrem Projektvorschlag im Gründungsförderprogramm „EXIST Potentiale“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) überzeugt und eine Fördersummevon rund zwei Millionen Euro über vier Jahre erhalten. Ziel des Programms ist Gründungen aus Hochschulen heraus zu fördern und bundesweit Standorte als „Leuchttürme der Gründungsförderung“ zu etablieren. Im Rahmen eines Festaktes im Futurium in Berlin wurde der Hochschule ihre Urkunde überreicht.

Zur Gründerhochschule ernannt

Mit dem Projektantrag „Mannheim Runway for Startups (MARS)“ zum nachhaltigen Ausbau von Gründungsaktivitäten wurde die Hochschule in den Kreis der Gründerhochschulen aufgenommen. MARS zielt auf eine weitreichende Unterstützung für studienintegriertes Gründen in allen Phasen des Studiums sowie auf die Schaffung von gründerfreundlichen Rahmenbedingungen und individueller Förderung von Gründungsprojekten.

„Wir freuen uns, dass wir interdisziplinäre Formate für Gründungsprojekte hochschulweit mit dem Programm etablieren können“ freut sich das Antragsteam von Karin Arregui, Ulrike Faye und Prorektor Mathias Hafner der Hochschule Mannheim. „Die Förderung durch das Bundeswirtschaftsministerium ist eine große Auszeichnung und ein weiterer wichtiger Schritt für die Hochschule Mannheim auf dem Weg, Ideenschmiede für innovative Gründungsvorhaben zu werden“, so Rektorin Astrid Hedtke-Becker.

Sie hebt hervor, dass die Hochschule Mannheim als eine der forschungsstärksten Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in Deutschland mit dem MARS-Programm einen starken Anschub zum Transfer marktfähiger Produkt- und Service-Ideen in die Gesellschaft erhalten wird. 220 Hochschulen und Universitäten hatten sich für eine Förderung beworben. Insgesamt schüttet das Bundesministerium 190 Millionen Euro aus. Die Hochschule gehörte zu den Gewinnern in der Kategorie „Potentiale heben“. lia

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.12.2019