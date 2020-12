Präsenzunterricht nur bis Klasse 7

Am Montag und Dienstag vor Weihnachten gibt es nur noch für die ersten bis siebten Klassen Präsenzunterricht. In unserer Berichterstattung über die Ferienregelung des Landes Baden-Württemberg hatten wir geschrieben, dass Präsenzpflicht auch für Abschlussklassen gelte. Das ist nicht richtig. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. Wie aus einem Schreiben von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) an die Schulen hervorgeht, ist aber für die ersten bis siebten Klassen „die förmliche Präsenzpflicht an diesen beiden Tagen ausgesetzt, so dass Eltern ihre Kinder bei Bedarf auch zuhause lassen können“. Aus dem Brief geht nicht hervor, ob dadurch die Schulpflicht faktisch aufgehoben ist – also die beiden Tage dann quasi frei sind. Bisher galt: Eltern können ihre Kinder vom Präsenzunterricht befreien, aber diese müssen dann am Fernunterricht teilnehmen. bhr

