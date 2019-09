Praktikum im fernen Malaysia

Alles fing mit einem Anruf an. Aus Singapur. Noch nie hatte Alexander Stegnos mit jemandem aus dem Stadtstaat, der südlich vor Malaysia liegt, telefoniert. „Ich war positiv erschrocken“, erinnert sich der Mannheimer heute, etwa sechs Monate nach dem Vorstellungsgespräch.

Ein paar Tage vor dem Telefonat hatte sich der Master-Student des Bauingenieurwesens auf einen Praktikumsplatz der Firma Züblin in Fernost beworben. Er wollte „immer schon einmal längere Zeit ins Ausland“, weit weg von seiner Heimat Mannheim und seinem Studienort Kaiserslautern. Da kam die ausgeschriebene Praktikumsstelle in Singapur und Malaysia gerade Recht. Seit dem 11. April lebt der 26-Jährige nun in Südostasien. Erst ein paar Tage in Singapur, dann ging es weiter ins malaiische Johor Bahru.

In der Millionenmetropole an der Südspitze der Malaiischen Halbinsel wohnt Stegnos mit zwei Philipinos und einem Indonesier zusammen in einem Haus – alle angestellt bei Züblin. 35 Minuten fährt er ins Büro, in dem er sich in englischer Sprache mit Kollegen verständigt. Zwölf Stunden ist Stegnos täglich montags bis samstags für sein Praktikum unterwegs. „Da bleibt manchmal nicht so viel vom Tag“, sagt er, ohne sich beklagen zu wollen. „Die Wochenenden und freie Tage nutze ich, um Land und Leute kennenzulernen.“ Schließlich müsse man sich darauf einlassen. „Mich hat immer schon interessiert, wie andere Kulturen funktionieren.“ Das sei gerade in der heutigen Welt, in der Grenzen verschwinden und sich Kulturen immer mehr verlieren „sehr, sehr wichtig.“

Unter anderem die malaiische Hauptstadt Kuala Lumpur, den Stadtstaat Singapur oder die Inselgruppe um Langkawi habe er bereits besichtigt. Begeistert berichtet Stegnos von eher befremdlichen Tatsachen – zumindest aus deutscher Sicht. Vieles sei „hier eben anders“. Und so müsse man auch damit klar kommen, nachts unbekannte Kleintiere zu hören, „dass ein Insekt über den Boden oder unter das Bett kriecht“, zählt er als Beispiele auf. „Das ist dann eben so.“ Nachhaltig in Erinnerung ist dem katholisch getauften Stegnos, 1993 als Sohn einer Deutschen und eines Griechen in Mannheim geboren, der Fastenmonat Ramadan geblieben. Diesen im hauptsächlich muslimischen Malaysia zu erleben, sei „eine außergewöhnliche Erfahrung“ gewesen. Ein „paar Tage“ habe er selbst gefastet, „um das einfach auch mal mitzuerleben“. Lachend berichtet der Mannheimer vom Fest des Fastenbrechens, das er mit einer muslimischen Familie verbracht habe. „Alle wollten mir zeigen, wie gut sie kochen können“, erinnert er sich.

Stegnos arbeitet als Praktikant in einem Fertigteilwerk der Baufirma Züblin in Malaysia. Das Werk beliefert fremde und eigene Baustellen, darunter eine in Singapur, von der er sich auch selbst ein Bild vor Ort machen konnte. Seine Aufgabe sei es, Grundlagen für mögliche Optimierungsansätze von „immer wiederkehrenden Arbeitsschritten bei der Fertigteilproduktion“ zu finden. „Auch auf Basis meiner Tätigkeit möchten wir eine detaillierte und effiziente Planung für kommende Projekte erarbeiten.“

Malaiische Lebenseinstellung

Vor allem Material- und Personalaufwand analysiere er für die Firma mit Hauptsitz in Stuttgart und bundesweiten Niederlassungen unter anderem auch in Mannheim. Das Unternehmen bezahlt Stegnos die Transfer- und Unterbringungskosten sowie eine Aufwandsentschädigung. Für den Rest kommt er privat auf.

Die Kostenkontrolle und Kalkulation seien Bereiche, die sich der Bauingenieur nach seinem Studium als Hauptberuf vorstellen kann. „Das Studium und das gesamte Berufsfeld sind so breitgefächert, da muss man vieles erst einmal ausprobieren“, sagt er. „Aber ich bin von meinen Aufgaben hier positiv angetan.“ Bis zum 13. Oktober ist Stegnos noch mehr als 10 000 Flugkilometer von Mannheim entfernt. Vieles habe er in den bisherigen Monaten bereits gelernt. Die Einstellung, mit der in Malaysia gearbeitet und gelebt werde, habe es ihm angetan.

Er habe „hier schätzen gelernt, wie gut es uns in Europa eigentlich“ gehe. Während „wir Deutsche uns oft über zu wenige freie Tage, zu wenig Urlaub und zu viel Arbeit beklagen“, sagt er, „wird sich in Malaysia weniger beschwert“. Oft, so sein Eindruck, „nehmen wir in Europa Sachen als selbstverständlich hin und sind uns unserer Privilegien gar nicht immer bewusst“.

