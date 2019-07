Predigten im Sommer

Die City-Kirche Konkordien (R 2, 2) lädt nun bis zum 8. September zu besonderen Predigten ein. Diese finden jeden Sonntag um 11 Uhr unter dem Leitthema „Sinn– Sinne– Sonne“ statt. In den kommenden Gottesdiensten geht es darum, mit allen Sinnen die Schönheit des Lebens und die hellen Tage des Sommers wahrzunehmen und zu genießen. Den Auftakt der Predigtreihe machte ein Jazz-Gottesdienst. Am 21. Juli geht es „Glauben mit (allen)Sinn(en)“. Am 28. Juli heißt es beim Gottesdienst mit Tauferinnerung „Sich in der Liebe baden“. Nähere Informationen finden sich auf der Internetseite der evangelischen Kirche: www.ekma.de. eaw

