Preis für Förderung

Für die umfangreiche und herausragende Existenzgründungsförderung hat die Stadt Mannheim jetzt im Landeswettbewerb „Start-up BW Local – gründungsfreundliche Kommune 2020/2021“ in der Kategorie „Stadt“ den mit 5000 Euro dotierten dritten Platz gewonnen. Die Jury überzeugte das unter dem Label „Next Mannheim“ gebündelte Angebot aus acht Gründungszentren, Beratungs- und Qualifizierungsprogrammen, eigenen Finanzierungsprogrammen, die Vermittlung regionaler und internationaler Kontakte und die Verleihung des MEXI als bedeutendster regionaler Existenzgründungspreis in Deutschland.

Mit dem Wettbewerb möchte die Landesregierung den Ausbau gründungsfreundlicher Strukturen vorantreiben und die Gründungsdynamik des Landes erhöhen. Für die virtuelle Finalrunde am 3. Dezember hatten sich neun von insgesamt 40 teilnehmenden Kommunen in drei Kategorien qualifiziert. Das Preisgeld fließt in den weiteren Ausbau der Mannheimer Gründungsaktivitäten. red/cs

