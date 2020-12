Preis fürs Asylcafé

Zu seinem fünften Jubiläum hat der Flüchtlingshilfsverein „Mannheim sagt Ja!“ einen Engagementpreis ausgelobt, den er künftig jährlich vergeben will. Bei der Premiere in diesem Jahr wird das Asylcafé Mannheim ausgezeichnet, wie der Verein mitteilt.

Der mit 500 Euro dotierte Preis soll die Arbeit von Einzelpersonen oder Initiativen anerkennen, die mit den Themen Integration und Arbeit für und mit Geflüchteten engagiert sind. Der Preis soll aber auch an die viel zu früh verstorbenen aktiven Mitglieder des Vereins erinnern und ist deshalb nach ihnen benannt: Uwe Moravec, Britta Zwillich und Jörn-Patrik Schaller.

Das jetzt ausgezeichnete Asylcafé berät seit über 30 Jahren ehrenamtlich Geflüchtete zu Themen wie Asylverfahren, Aufenthalt, drohende Abschiebung, Schule, Ausbildung und Behörden, wie „Mannheim sagt Ja!“ mitteilt. „Es ist für viele Menschen, die eine Zukunft suchen, eine wichtige Anlaufstelle.“ Das Team des Asylcafés sei seit Jahrzehnten hoch engagiert. Auch wenn derzeit Präsenztermine nicht stattfinden könnten, berate das Asylcafé weiter per Telefon.

Masken für Geflüchtete

„Mannheim sagt Ja!“ hatte sich 2015 gegründet und unterstützt seither nicht nur Geflüchtete, sondern setzt sich auch für Vielfalt und gegen Hass ein. Seit Beginn der Pandemie habe man 10 000 Mund-Nasen-Schutz-Masken organisieren können, so der Verein. Ein Teil davon sei in der Region an Geflüchtete gegangen, ein anderer Teil in die Lager auf den griechischen Inseln. red/imo

