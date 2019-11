Preise für junge Filmemacherinnen vergeben

Rund 500 Gäste haben im Cinemaxx die junge, weibliche Filmszene, die diesjährigen Preisträgerinnen und die Jubiläumsausgabe von „Girls go Movie“ gefeiert. Das Kurzfilmfestival ist eine etablierte Nachwuchs-Plattform in der Region. Es bietet Anfängerinnen die Möglichkeit, sich filmisch auszuprobieren, und ist eine Chance für professionelle Newcomerinnen, ihre Werke einem großen Publikum auf der Leinwand zu präsentieren. Die Ergebnisse waren wieder einmal beeindruckend.

Die 52 Wettbewerbsbeiträge gaben einen Einblick in die Themen, die Mädchen und junge Frauen bewegen. Die Auseinandersetzung mit sehr persönlichen Themen wie Sexualität und Lust, Krankheit und Tod, aber insbesondere dem Drang nach Selbstverwirklichung waren stark vertreten. Die Filme richten mit zeitpolitischem Bezug auch immer den Blick auf die Gesellschaft: So fanden sich vor allem unter den Einreichungen der Jüngeren klima- und umweltpolitische Filme.

„Mit euren Beiträgen habt ihr uns an euren Gedanken und Themen, an euren Einsichten und Ansichten teilhaben lassen“, lobte Bildungsbürgermeister Dirk Grunert bei der Preisverleihung. „Ihr regt mit euren Filmen zum Nachdenken und zur Reflexion an.“

Aus der ganzen Region

Elina Brustinova vom Vorstand Stadtjugendrings sagte über die Anfänge des Festivals. „Was 2004 mit der Intention startete, Mädchen und Frauen in technischen Berufen zu stärken und eine Plattform zu bieten für ihre Themen und kreative Artikulationen, ist heute aktueller denn je.“

Mädchen und Frauen zwischen zwölf und 27 Jahren aus der Metropolregion Rhein-Neckar sowie aus ganz Baden-Württemberg und ganz Rheinland-Pfalz waren aufgerufen, sich mit Beiträgen am Festival zu beteiligen. Wer wollte, konnte sich zudem mit seinem Filmkonzept für das Mentoringprogramm von „Girls go Movie“ bewerben und wurde durch Studentinnen der Filmakademie Baden-Württemberg bei der Realisierung unterstützt.

Insgesamt wurden Preisgelder in Höhe von 3100 Euro vergeben. Bester Film in der Kategorie der Zwölf- bis 17-Jährigen wurde „Fortissimo“ von Lilith Jörg. Den Preis für den mutigsten Film gewannen wie im Vorjahr Wiebke Stak und Malena Nicklis, diesmal mit „Ich sehe was, was du nicht siehst“. Als bester Gruppenfilm wurde die Reportage „Müll im Kopf“ von Esin Sinem Sentürk, Alexandra Siebert, Lisa Hiller und Flora Braun ausgezeichnet. Bei den 18- bis 27-Jährigen wurden „Gravedad“ von Matisse Gonzalez (bester Film) sowie „Hot Dog“ von Alma Buddecke und Marleen Valin (mutigster Film) prämiert. „Girls go Movie“-Preise gingen an „Reflection“ von Nadja Kallis und erneut „Gravedad“ von Matisse Gonzalez. red

