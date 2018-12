Preisgeld wird verdoppelt

Der Schillerpreis der Stadt Mannheim ist künftig deutlich besser dotiert als bisher. Statt 10 000 Euro werden künftig 20 000 Euro vergeben. Das hat der Kulturausschuss des Gemeinderats auf Vorschlag von Kulturbürgermeister Michael Grötsch einstimmig beschlossen.

Der Preis erinnert an Friedrich Schiller, der vom 27. Juli 1783 bis 9. April 1785 als Theaterdichter in Mannheim lebte und wirkte und dessen „Räuber“ hier 1782 uraufgeführt wurden. Der Preis wird seit 1954 alle zwei Jahre durch Beschluss des Gemeinderates auf Empfehlung eines Preisgerichtes vergeben. Ihn erhalten Persönlichkeiten, „die durch ihr gesamtes Schaffen oder ein einzelnes Werk von bedeutendem Rang zur kulturellen Entwicklung in hervorragender Weise beigetragen haben“, so die Formulierung. Bisher wurden zum Beispiel der Dramatiker Friedrich Dürrenmatt, Politologe Friedrich Eschenburg, Historiker Golo Mann, Schriftsteller Peter Handke und zuletzt Schriftsteller Uwe Timm ausgezeichnet.

Eigentlich ist es der überregional renommierteste Preis der Stadt – aber niedriger dotiert als etwa der Konrad-Duden Preis, dem Wissenschaftspreis für germanistische Linguistik, dessen Preisgeld 12 500 Euro beträgt.

Auch Frankfurt zahlt mehr

Der alljährliche Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ist gar mit 25 000 Euro verbunden, der alle drei Jahre vergebene Goethepreis der Stadt Frankfurt mit 50 000 Euro, der Hermann Hesse Preis der Stadt Karlsruhe mit 15 000 Euro. Daher entschied sich die Stadt, den Schillerpreis aus dem Etat des Kulturamtes besser auszustatten.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.12.2018