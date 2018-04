Preisträger spielen

Anzeige

Die Musikschule lädt im Vorfeld des Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“ zu einem Konzert der Preisträger des Landeswettbewerbs ein. Das Konzert findet am Donnerstag, 3. Mai, um 19 Uhr im Ernst-Toch-Saal der Musikschule Mannheim, E 4, 14, statt. Der Eintritt ist frei.

Die Künstler im Alter von zwölf bis 18 Jahren interpretieren entsprechend der ausgeschriebenen Kategorien ein Programm mit Werken von Klassik bis Moderne sowie zeitgenössischer Musik. Bildungsbürgermeisterin Ulrike Freundlieb wird die jungen Künstler an diesem Abend zu ihrem Erfolg beim Landeswettbewerb beglückwünschen.

Bei den Vorentscheidungen zum 55. Wettbewerb „Jugend musiziert“ hatten sich im Januar 76 Mannheimer Schüler für die Teilnahme am Landeswettbewerb qualifiziert, der im März in Bietigheim-Bissingen stattfand. Dort holten sie 38 Preise. Allein 33 davon gingen an Schüler der Musikschule, von denen zwölf zum Bundeswettbewerb vom 18. bis 24. Mai nach Lübeck dürfen. red