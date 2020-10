Premiere für veganes Menü

Mannheim.Blitzschnell verteilt die Küchenmannschaft Maispoularde auf Backblechen, während flinke Hände schon mal die Teller mit der Fischvorspeise ausdekorieren. Und natürlich erfolgt kein Handgriff, auch wenn er noch so geübt sein mag, ohne den wachsamen Blick von Harald Wohlfahrt. Der Gourmetkünstler und sein Team kochen und präsentieren – wie schon so oft in den vergangenen Jahren – im Sternelokal

...