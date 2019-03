Premiere heute nach den „Tagesthemen“

„Ja, ich bin aufgeregt“, gesteht sie, ehe sie zur Aufzeichnung nach Mainz fährt. „Aber mehr noch regen mich die Ereignisse der vergangenen Woche auf“, verweist Pfarrerin Ilka Sobottke auf die Ermordung von Moscheebesuchern in Neuseeland. Darauf wird sie eingehen, wenn sie heute Abend um 23.45 Uhr im ARD-Fernsehprogramm nach den „Tagesthemen“ erstmals erstmals das „Wort zum Sonntag“ spricht.

„Beten gegen den Terror?“ wird ihr Thema sein. „Verständigung fängt im Kleinen an“, sagt sie und will in dem Beitrag ihre, so Sobottke, „anrührenden Erfahrungen“ vom gemeinsamen Friedengebet schildern, mit dem das Forum der Religionen, die Christlich-Islamische und die Christlich-Jüdische Gesellschaft sowie rund 200 Gäste am Donnerstagabend in der Citykirche Konkordien der Opfer der Anschläge in Neuseeland gedachten.

Schon Hörfunk-Erfahrung

Mit dem Auftritt von Sobottke kommt das „Wort zum Sonntag“ erstmals aus Mannheim. Es ist nach der Tagesschau die zweitälteste Sendung des Deutschen Fernsehens. Erstmals lief es am 6. Juni 1954 als „Zum heutigen Sonntag“, vier Jahre später erhielt die vierminütige Sendung ihren heutigen Namen. Seit 1980 ist sie samstags zwischen „Tagesthemen“ und Spätfilm platziert. Dabei wechseln sich jeweils vier Sprecher der evangelischen und der katholischen Kirche ab.

Sobottke löst Alfred Buß aus Unna (WDR) ab, der nach fünf Jahren ausschied. Dass sie die Chance bekommt, hat sie Wolf-Dieter Steinmann zu verdanken, Rundfunkbeauftragter der Evangelischen Landeskirche und von 1984 bis 1991 Pfarrer auf der Vogelstang. Er hat die Mannheimer Kollegin vorgeschlagen. Zum dreitägigen Casting traten dann sieben Personen an, von denen zwei genommen wurden.

Stolzer Dekan

Sobottke, 1966 geboren und seit 1999 in Mannheim an der Konkordienkirche tätig, hat seit 2006 schon über 500 Kurzpredigten im SWR-Hörfunk gesprochen. „Fernsehen aber ist anders“, freut sie sich, hat aber auch Respekt vor der Aufgabe: „Das ist schon eine Herausforderung, man muss so in die Kamera gucken, als würde jemand vor einem auf dem Sofa sitzen“, sagte sie bereits, als sie im März den Bloomaulorden bekam. Worüber sie spricht, kann sie selbst entscheiden: „Gefordert ist eine gewisse Aktualität, aber ich kann die Themen selbst setzen“, so Sobottke. Vorgaben vom Sender oder der Kirche gebe es nicht.

Ihr Chef wird am Samstagabend vor dem Fernseher sitzen. „Darauf freue ich mich, wie sonst auf ein gutes Fußball-Länderspiel“, so Dekan Ralph Hartmann schmunzelnd. Er ist „stolz darauf, dass das Wort zum Sonntag nun auch aus Mannheim kommt“, freut sich der Dekan, „denn es zeigt, dass wir hier auf der Höhe der Zeit sind und zeitgemäß und prägnant Geistliches mit dem Zeitgeschehen verbinden.“

