PrEP: Mittel schützt vor Aids-Virus

Jörn Valldorf hat ein Manuskript vor sich. Doch da schaut er kaum hinein. Was der Referent vom Kompetenzzentrum für sexuell übertragbare Infektionen in Mannheim (KOSI.MA) zu sagen hat, sprudelt nur so aus dem 44-Jährigen heraus. „Das Mittel nimmt mir die Angst vor einer Ansteckung, die jeder schwule Mann meiner Generation kennt.“ Die Rede ist von PrEP. Dieses relativ neue Medikament schützt beim Geschlechtsverkehr vor HIV, dem Aids-Virus. So zuverlässig wie Kondome, doch von denen hält Valldorf nicht viel. Sie könnten kaputt- und etwas daneben gehen, außerdem müsse man in einem Moment an sie denken, „in dem man ganz andere Gedanken hat“, sagt der Referent. „Eventuell sind einem ja auch durch Alkohol, Drogen oder Liebe die Sinne vernebelt.“ Mit PrEP gebe es endlich eine gleichwertige Alternative zum Kondom.

Nicht nur für Homosexuelle

Das Mittel ist nicht nur für Homo- und Transsexuelle gedacht, die ungeschützten Analverkehr mit wechselnden Männern haben. Sondern auch für Menschen, deren Partner mit HIV infiziert sind. Für Prostituierte ist PrEP indes als Kondom-Ersatz ungeeignet, weil es nur vor dem Aids-Virus und nicht vor anderen Geschlechtskrankheiten schützt.

Menschen, die das Mittel nehmen, nennt man PrEPster. 35 Menschen hat Roger Vogelmann in Behandlung. „Das ist ein gutmütiges Medikament, das wenig bis keine Nebenwirkungen hat“, so der Oberarzt am Klinikum. Ab Herbst würden die Kosten von den Krankenkassen übernommen, dann sei mit einem Ansturm zu rechnen. Daher hat Vogelmann Kollegen und andere Interessierte zum Workshop geladen.

Aktuell gibt es laut Valldorf in ganz Mannheim nur drei Ärzte, die das Mittel verschreiben. Das seien viel zu wenige. Ralf W. Busch, Inhaber der Collini-Apotheke, versorgt aktuell 106 PrEPster. „Das Einzugsgebiet reicht bis in die Schweiz.“ Seiner Kenntnis nach habe das Medikament in Mannheim nur noch eine andere Apotheke im Sortiment.

Hoher Beratungsaufwand

Die Männer von KOSI.MA - neben Valldorf Co-Referent Tobias Quell und Zentrumsleiter Ulli Biechele - hoffen, dass bald mehr Mediziner „PrEP“ verschreiben. Theoretisch könne das heute jeder Hausarzt. Doch sei die Unkenntnis noch groß. Bei der Deutschen Aidshilfe vermutet man, einige scheuten auch den Beratungsaufwand, der deutlich höher sei als bei anderen Patienten. Wer das Medikament nehmen will, muss zuvor auch umfassend getestet werden. Hat er etwa selbst eine HIV-Infektion oder andere Leiden, kommt das Mittel nicht in Frage.

Eine Heidelberger Ärztin verweist auf Probleme im Praxisalltag. Sie habe derzeit vier PrEPster. Würde sie jedoch auf der öffentlichen Liste von KOSI.MA stehen „dann kämen wahrscheinlich jeden Tag zehn. Wie soll ich das bewältigen? Mein Wartezimmer hat auch nur acht Plätze.“

Valldorf und Quell vermuten allerdings, dass manche Ärzte nicht nur aus Unkenntnis kein PrEP verschreiben. Es fehle ihnen oft auch an Verständnis für HIV-Infizierte und die Vorbeugung. Das sei leider ein gesellschaftliches Phänomen, klagt Quell. Das habe er gerade wieder erlebt. „Ich war spät dran und wollte ein Taxi nehmen“, erzählt der Referent empört. „Aber als der Fahrer auf dem Workshop-Flyer in meiner Hand die Buchstaben HIV las, weigerte er sich, mich mitzunehmen.“

