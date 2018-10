„Prestigeprojekt der Lokalpolitik“

Mitte September hatte die Stadt mit der Montage der ersten neuen Videokameras am Alten Meßplatz begonnen – jetzt gibt es erneut Diskussionen um die Sinnhaftigkeit dieser Überwachung. In einem offenen Brief an Sicherheitsdezernent Christian Specht (CDU) und Polizeipräsident Thomas Köber kritisieren die Grünen in Mannheim den geplanten Ausbau der Videoüberwachung.

„Sie ist keine Lösung

...